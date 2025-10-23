Trump perdoa crimes de Changpeng Zhao, o antigo CEO da Binance

Changpeng Zhao chegou a cumprir quatro meses de pena por crimes relacionados com lavagem de dinheiro. O perdão presidencial permite ao fundandor da Binance voltar a exercer atividades comerciais nos EUA.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A possibilidade já tinha sido levantada nos primeiros meses da presidência de Donald Trump, mas agora tornou-se realidade. O Presidente dos EUA decidiu perdoar o fundador e antigo CEO da Binance, Changpeng Zhao (conhecido como CZ), por crimes relacionados com lavagem de dinheiro - uma notícia inicialmente avançada pelo Wall Street Journal e confirmada momentos mais tarde pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.



Changpeng Zhao ceo da binance

O perdão foi emitido na quarta-feira e segue-se a vários meses de esforços e negociações entre Zhao e a família Trump, que chegaram a abordar uma possível participação do líder norte-americano no braço norte-americano da plataforma de criptomoedas. Para já, o jornal norte-americano não refere se este perdão foi concedido como uma moeda de troca para a entrada da família Trump no capital da Binance, como tinha chegado a sugerir em março deste ano.

Segundo Karoline Leavitt, o Presidente norte-americano simpatizou com os argumentos de que Zhao foi alvo de uma perseguição política por parte da última administração do país, liderada por Joe Biden. É com base neste fundamento que a Comissão de Valores Mobiliários norte-americana (SEC, na sigla original) tem deixado cair uma série de processos contra plataformas de negociação de criptomoedas, como foi o caso da Coinbase em fevereiro e da própria Binance em maio. "A guerra da Administração Biden contra as criptomoedas acabou", enfatizou a porta-voz da Casa Branca.

Em novembro de 2023, Changpeng Zhao resignou ao cargo de CEO da plataforma, depois de se ter declarado culpado num processo de lavagem de dinheiro. O empresário chegou a servir quatro meses de prisão e foi condenado a pagar uma multa de 50 milhões de dólares. Já a Binance ficou com um encargo de 4,3 mil milhões.

Com um perdão do Presidente norte-americano, Zhao volta a poder conduzir operações comerciais nos EUA. Já para a Binance o impacto é mais simbólico, mas pode ajudar a restituir alguma da confiança perdida por parte dos consumidores no rescaldo da condenação do antigo CEO por lavagem de dinheiro em 2023.