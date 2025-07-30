Trump assina decreto que oficializa tarifas de 50% ao Brasil

Uma das justificações para o aumento das tarifas é a acusação de golpe de Estado a Jair Bolsonaro, aliado político de Donald Trump.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou o decreto que oficializa a imposição de tarifas de 50% aos produtos brasileiros, naquela que representa mais uma escalada da Casa Branca contra o Governo de Lula da Silva.
AP Photo/Mark Schiefelbein
"Hoje, o presidente Donald J. Trump assinou uma Ordem Executiva implementando uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, elevando o total da tarifa para 50%, para lidar com políticas, práticas e ações recentes do Governo do Brasil que constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos", lê-se no documento.
Uma das justificações é a acusação de golpe de Estado a Jair Bolsonaro, aliado político de Donald Trump.
"A perseguição política, intimidação, assédio, censura e processos judiciais contra o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e milhares dos seus apoiantes constituem graves abusos de direitos humanos que minaram o Estado de Direito no Brasil", indicou.
