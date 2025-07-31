Microsoft ultrapassa barreira dos quatro biliões de dólares em valor de mercado

A gigante tecnológica tornou-se assim na segunda empresa a ultrapassar este marco, depois da Nvidia, que produz 'chips'.

31 de julho de 2025 às 17:11

A Microsoft ultrapassou esta quinta-feira, pela primeira vez, a barreira dos quatro biliões de dólares (cerca de 3.477 biliões de euros) de valor de mercado.



Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/dpa/AP Images

A gigante tecnológica tornou-se assim na segunda empresa a ultrapassar este marco, depois da Nvidia, que produz 'chips'.

Na sessão de hoje da bolsa de Nova Iorque, as ações da Microsoft aumentaram 6,25% para 545,34 dólares.

Desde o início do ano, o preço das ações da Microsoft valorizaram-se quase 30%.

No quarto trimestre fiscal, o lucro da Microsoft subiu 24%, em comparação com o período homólogo, para 27.200 milhões de dólares (cerca de 23.643 milhões de euros).

Por sua vez, as receitas aumentaram 18% para 76.400 milhões de dólares (66.408 milhões de euros).