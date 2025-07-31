Sábado – Pense por si

Dinheiro

Microsoft ultrapassa barreira dos quatro biliões de dólares em valor de mercado

Lusa 31 de julho de 2025 às 17:11
As mais lidas

A gigante tecnológica tornou-se assim na segunda empresa a ultrapassar este marco, depois da Nvidia, que produz 'chips'.

A Microsoft ultrapassou esta quinta-feira, pela primeira vez, a barreira dos quatro biliões de dólares (cerca de 3.477 biliões de euros) de valor de mercado.

Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/dpa/AP Images

A gigante tecnológica tornou-se assim na segunda empresa a ultrapassar este marco, depois da Nvidia, que produz 'chips'.

Na sessão de hoje da bolsa de Nova Iorque, as ações da Microsoft aumentaram 6,25% para 545,34 dólares.

Desde o início do ano, o preço das ações da Microsoft valorizaram-se quase 30%.

No quarto trimestre fiscal, o lucro da Microsoft subiu 24%, em comparação com o período homólogo, para 27.200 milhões de dólares (cerca de 23.643 milhões de euros).

Por sua vez, as receitas aumentaram 18% para 76.400 milhões de dólares (66.408 milhões de euros).

Tópicos Lucros Ações Preços Nova Iorque Nvidia
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Microsoft ultrapassa barreira dos quatro biliões de dólares em valor de mercado