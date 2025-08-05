Sábado – Pense por si

TRABALHO. O QUE PODE MUDAR COM A NOVA PROPOSTA DO GOVERNO

Seguir tema: TRABALHO. O QUE PODE MUDAR COM A NOVA PROPOSTA DO GOVERNO

O que pode mudar com a nova lei do trabalho

Luís Francisco 05 de agosto de 2025 às 23:00

Pode comprar dois dias de férias ou cumprir serviços mínimos no abastecimento alimentar. Desde 2009, esta é a 26ª vez que o Código do Trabalho vai ser alterado. Conheças as principais mudanças.

Pela 26ª vez desde 2009, o Código do Trabalho vai ser alterado. A apresentação do Anteprojeto de Lei pelo Governo lançou o debate público, muito centrado no campo da parentalidade. Verdade é que, para além desses temas mais falados, há muitos outros por onde pegar – a proposta altera 110 dos 566 artigos da lei. Este é um guia do que pode mudar na vida dos trabalhadores e das empresas.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Contrato de licença Empresas Trabalho Crime lei e justiça Rita Pereira Montenegro Outsourcing
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

O que pode mudar com a nova lei do trabalho