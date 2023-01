Desconvocada greve de tripulantes da TAP

A greve de sete dias que estava marcada foi desconvocada com 654 votos a favor, 301 contra e 20 abstenções.

Os tripulantes da TAP desconvocaram a greve de sete dias que tinham marcado para o final do mês. O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) chegou a um acordo com a TAP.





Os tripulantes, que estiveram reunidos em assembleia geral de emergência, em Lisboa, decidiram deixar cair a greve de sete dias que estava prevista entre 25 e 31 de janeiro. A greve foi desconvocada com 654 votos a favor, 301 contra e 20 abstenções.