A companhia aérea diz que além do contacto que está a fazer com os clientes, podem ser os próprios utilizadores a fazer o reagendamento dos voos nas plataformas digitais da TAP.
A TAP está a contactar os clientes que têm voos marcados para 11 de dezembro, dia da greve geral em Portugal e que promete condicionar o normal funcionamento dos aeroportos. A companhia aérea portuguesa está a contactar os clientes com voos marcados para esse dia a propor voos alternativos.
"Devido à greve geral em Portugal e por forma a evitar constrangimentos nas viagens dos seus clientes, a TAP está a cancelar os voos do dia 11 de dezembro", lê-se numa comunicação emitida pela transportadora.
A TAP está a propor aos clientes a antecipação ou o adiamento dos voos, até três dias nestes casos, sem custos associados.
"Os clientes estão a ser contactados com uma alternativa, caso tenham o seu voo cancelado. Se o passageiro quiser proativamente antecipar ou adiar o seu voo desse dia para os três dias antes ou depois, poderá fazê-lo, sem custos, no site, na app TAP ou nas agências de viagens", lê-se ainda no comunicado.
Vários sindicatos já se juntaram à paralisação geral da CGTP e UGT, incluindo o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC). Para esse dia estão previstos cerca de 500 voos nos aeroportos nacionais.
TAP propõe reagendamentos gratuitos para os voos do dia da greve geral
