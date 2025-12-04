TAP propõe reagendamentos gratuitos para os voos do dia da greve geral

A companhia aérea diz que além do contacto que está a fazer com os clientes, podem ser os próprios utilizadores a fazer o reagendamento dos voos nas plataformas digitais da TAP.

A TAP está a contactar os clientes que têm voos marcados para 11 de dezembro, dia da greve geral em Portugal e que promete condicionar o normal funcionamento dos aeroportos. A companhia aérea portuguesa está a contactar os clientes com voos marcados para esse dia a propor voos alternativos.



TAP à venda: Governo define 11 critérios para escolha do comprador Lusa

"Devido à greve geral em Portugal e por forma a evitar constrangimentos nas viagens dos seus clientes, a TAP está a cancelar os voos do dia 11 de dezembro", lê-se numa comunicação emitida pela transportadora.

A TAP está a propor aos clientes a antecipação ou o adiamento dos voos, até três dias nestes casos, sem custos associados. A companhia aérea diz que além do contacto que está a fazer com os clientes, podem ser os próprios utilizadores a fazer o reagendamento dos voos nas plataformas digitais da TAP.

"Os clientes estão a ser contactados com uma alternativa, caso tenham o seu voo cancelado. Se o passageiro quiser proativamente antecipar ou adiar o seu voo desse dia para os três dias antes ou depois, poderá fazê-lo, sem custos, no site, na app TAP ou nas agências de viagens", lê-se ainda no comunicado.

Este é mais um passo tomado pela TAP para minimizar o impacto do dia da greve geral, depois de a empresa ter bloqueado as reservas para 11 de dezembro, como o Negócios escreveu.

Vários sindicatos já se juntaram à paralisação geral da CGTP e UGT, incluindo o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC). Para esse dia estão previstos cerca de 500 voos nos aeroportos nacionais.