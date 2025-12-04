Acionistas da Impresa decidem aumento de capital para entrada de italianos a 29 de dezembro

A dona da SIC e do Expresso convocou uma assembleia-geral extraordinária para 29 de dezembro para deliberar o aumento de capital a subscrever pelo grupo italiano MediaForEurope (MFE).

A Impresa convocou esta quinta-feira uma assembleia-geral de acionistas para o próximo dia 29 de dezembro para votar uma proposta de aumento de capital a ser subscrito na íntegra pelo grupo italiano MediaForEurope (MFE), indicou fonte oficial da dona da SIC e do Expresso ao Negócios.



O aumento de capital será realizado mediante a emissão de 82,5 milhões de ações da Impresa por 17,325 milhões de euros Pedro Catarino

Esta é uma das condições necessárias para que a entrada do grupo controlado pela família Berlusconi se torne acionista da Impresa, conforme foi anunciado a 26 de novembro.

O aumento de capital será realizado mediante a emissão de 82,5 milhões de ações da Impresa por 17,325 milhões de euros, comprometendo-se os atuais acionistas a abdicarem do direito de preferência. A operação colocará a MFE com uma participação de 32,934% do capital da dona SIC e do Expresso, ficando a Impreger, "holding" da família Balsemão, com 33,738%.

Além da aprovação do aumento de capital, o negócio depende ainda que a CMVM não obrigue ao lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) e que as instituições de crédito não acionem "cláusulas de resolução ou de vencimento antecipado em contratos de financiamento celebrados pela Impresa e/ou pelas suas subsidiárias".

O anúncio feito a 26 de novembro veio confirmar a informação avançada pelo Negócios a 3 de novembro.