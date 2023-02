Supermercados estão a cobrar mais aos clientes na caixa

ASAE instaurou 11 processos-crime a supermercados por fazer os clientes pagar um preço superior ao que está na prateleira, no momento do pagamento.

As mais lidas

A ASAE já instaurou 11 processos-crime a supermercados por estarem a cobrar preços mais altos nas caixas, quando comparados com o preço exposto nas prateleiras.





Leia Também Como os supermercados ganham muitos milhões

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos asae supermercados preços

Segundo o Jornal de Notícias, os clientes pagam mais do que o preço afixado e a diferença chega aos 50%.O jornal adianta que a situação se verifica em vários estabelecimentos comerciais do País, até em grandes operadores do retalho.Em novembro de 2022, arevelou os truques dos supermercados para ganhar muitos milhões. Recorde o artigo: