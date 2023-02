Suspensa greve que ameaçava o abastecimento de cereais em Portugal

A greve na Silopor - Empresa de Silos Portuários ao trabalho em horas extraordinárias, convocada até final de fevereiro, foi hoje suspensa e os trabalhadores aguardam uma proposta da empresa para revisão da tabela salarial, disse o sindicato. A Silopor está em liquidação desde 2000, tendo passado por várias fases ao longo destas últimas décadas.







"[A greve] foi suspensa, uma vez que o Governo autorizou a comissão liquidatária a negociar com o sindicato a revisão do acordo de empresa", disse à Lusa Célia Lopes, do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP).Segundo a dirigente sindical, o sindicato tinha garantido que, após aquela autorização, daria tempo à empresa para ponderar sobre a proposta a apresentar aos trabalhadores."Tal como se comprometeram, os trabalhadores vão aguardar que a empresa possa apresentar uma proposta para a revisão da tabela salarial", vincou Célia Lopes.O Ministério da Agricultura e da Alimentação garantiu, na terça-feira, estar a acompanhar "com atenção" a situação da Silopor, adiantando que, até então, não tinha registo de falta de abastecimento de bens alimentares. O Governo propôs no Orçamento do Estado para 2023 a conclusão do processo de encerramento da liquidação da Silopor. "Em 2023, prevê-se ainda a conclusão do processo de encerramento da liquidação da Silopor", lê-se no documento, que foi entregue na Assembleia da República.As organizações que representam o comércio e indústria alimentar alertaram, também na terça-feira, para que a greve na Silopor estava a "ameaçar" o abastecimento alimentar, culpando um despacho da ex-secretária de Estado Alexandra Reis pela paralisação, segundo um comunicado."O facto de acontecer na sequência da greve dos trabalhadores das administrações portuárias agrava o acesso da fileira agroalimentar a matérias-primas essenciais para a produção de leite, pão, carne e ovos", avisaram, destacando que "as instituições representativas destes setores preconizam um novo aumento de preços e a rutura pontual do abastecimento destes produtos em alguns locais de venda".As associações ACICO (Associação Nacional de Armazenistas, Comerciantes e Importadores de Cereais e Oleaginosas), APIM (Associação Portuguesa da Indústria de Moagem), IACA (Associação Portuguesa dos Industriais dos Alimentos Compostos para Animais), FEPASA (Federação Portuguesa das Associações Avícolas) e FPAS (Federação Portuguesa das Associações de Suinicultores) disseram, ainda, que "esta greve tem origem numa decisão da ex-secretária de Estado [do Tesouro], Alexandra Reis, que colocou em vigor um despacho que impede o aumento dos trabalhadores das empresas de capitais públicos em liquidação, situação em que se encontra a Silopor há mais de vinte anos".Segundo estas entidades, "a revogação da medida em causa representa" um impacto "de, sensivelmente, 7.000 euros por mês"."A greve em curso desde o início do mês já está a provocar atrasos na descarga de grandes navios de cereais importados, dos quais Portugal depende em mais de 80% para o abastecimento da sua indústria para a alimentação humana e animal. O impacto para os importadores é de cerca de 50.000 euros por cada dia de atraso", alertaram na altura.