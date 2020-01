Sonangol não reclamou das transferências no EuroBic

O Luanda Leaks expôs um conjunto de transferências de vários milhões entre a conta da Sonangol no EuroBic, em Lisboa, e o Dubai. Movimentos que não suscitaram dúvidas ao banco, mas que também não levaram a petrolífera a questionar a instituição financeira liderada por Teixeira dos Santos, apurou o Negócios. Um passo que ainda pode ser dado.



A investigação realizada pelo consórcio internacional de jornalistas mostrou que a conta da Sonangol no EuroBic terá sido "esvaziada", em 2017, em menos de 24 horas. Passou de ter 57 milhões de dólares para um saldo negativo de 450 mil, isto através de várias transferências para a Matter Business Consulting, uma companhia "offshore" controlada por Jorge Brito Pereira, então advogado de Isabel dos Santos, com sede no Dubai.