Eurobic contratou sócia e amiga de Isabel dos Santos

O Eurobic (antigo BIC) contratou a empresa de uma amiga e sócia de Isabel dos Santos para prestar serviços em consultoria de recursos humanos. De acordo com o Jornal Económico, a empresa de Paula Oliveira, a SDO Consulting, manteve uma relação contratual com o banco até à divulgação do Luanda Leaks, cessando a prestação de serviços como a avaliação de administradores e quadros do banco após a revelação de operações suspeitas da empresária angolana.

Entre estas estavam transferências superiores a 100 milhões de euros, através do banco português, para a Matter Business Solutions – cuja única acionista é Paula Oliveira. Ao jornal, fonte próxima do processo indica que o Eurobic quis "afastar riscos reputacionais" com o fim do contrato após suspeitas levantadas pelo Luanda Leaks indicarem que Isabel dos Santos era a verdadeira dona da Matter Business Solutions.