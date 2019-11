Só tem canais gratuitos? Saiba como sintonizar os novos canais da TDT para não ficar sem TV

ão precisa de alterar a sua televisão ou adicionar ou alterar os descodificadores externos (

A 27 de novembro, quando o emissor de Odivelas Centro passar do canal 56 para o canal 35, quem apenas tem TDT (televisão gratuita) "ficará sem imagem no seu televisor", frisa a Autoridade Nacional de Comunicações ( Anacom ).Para voltar a ver televisão normalmente basta fazer a sintonia automática, utilizando para o efeito o comando de televisão ou do descodificador TDT, refere.A migração não afeta quem possui serviço de televisão por subscrição (IPTV, cabo, fibra ou satélite); os utilizadores que se encontrem numa zona de cobertura TDT complementar via satélite (DTH); e os utilizadores que já estão sintonizados nos emissores que utilizam os canais 40, 42, 45, 46, 47 e 48, lê-se no site da Anacom. A linha gratuita da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) para apoiar a população na migração da faixa 700 MHz da televisão digital terrestre (TDT) arrancou no dia 15 de novembro. Quem tiver dúvidas sobre o processo de migração da faixa 700 MHz (megahertz) da TDT, essencial para o arranque da quinta geração móvel (5G), pode ligar para o 800 102 002, uma linha de apoio gratuita disponibilizada pela Anacom para o efeito."Este número está disponível entre as 09:00 e as 22:00 todos os dias", refere a Anacom, em comunicado."O 'call center' da Anacom, além de dar informação e esclarecer dúvidas, também dará ajuda personalizada às pessoas que o contactem para obter apoio no processo de sintonia dos televisores ou descodificadores TDT. Se mesmo assim não conseguirem fazer a sintonia, a Anacom terá equipas técnicas no terreno que ajudarão a população a sintonizar os equipamentos", salienta o regulador, que sublinha que "este serviço é gratuito"."Releva-se ainda que não será preciso substituir ou reorientar as antenas, trocar a televisão ou o descodificador, e ninguém terá que subscrever serviços de televisão paga", destaca a Anacom.Esta informação "chegará a 135 mil residências e estabelecimentos comerciais das zonas potencialmente abrangidas pela alteração de frequência do emissor de Odivelas Centro: todo o concelho de Odivelas; as freguesias de Lumiar, Carnide e Santa Clara, em Lisboa, e Encosta do Sol, na Amadora", refere."Depois da alteração do emissor de Odivelas Centro, a 27 de novembro, o processo prosseguirá a nível nacional a partir do final de janeiro/início de fevereiro", conclui a Anacom.A dona da Meo apresentou na quinta-feira à Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) "o planeamento detalhado de migração da rede com a data de alteração de cada estação emissora, reiterando que o calendário apresentado e que consta da decisão é irreal e impossível de cumprir", referiu a empresa, em comunicado.Aponta que, "tendo em conta o atraso no anúncio da decisão (segunda semana de outubro) e os resultantes constrangimentos de calendário, muito salientados em comunicações anteriores, a Altice Portugal identifica como calendário possível de cumprir (e num cenário em que não se verifiquem mais atrasos), o início em 10 de fevereiro de 2020 e o fim em 24 de julho de 2020".