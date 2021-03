Só 16% das câmaras penalizam devolutos no IMI

As Finanças receberam indicação para avançar, este ano, com penalizações no IMI relativo a 13.878 imóveis devolutos ou em ruínas. A grande maioria das autarquias, no entanto, opta por não o fazer. Lisboa destaca-se, tendo identificado quase 7.500 imóveis desocupados.

Dos 308 municípios do país, 49 optaram, este ano, por lançar mão do mecanismo legal que lhes permite penalizar com uma taxa de IMI agravada os imóveis que, dentro das respetivas zonas geográficas, se encontram devolutos ou em ruínas. Os números, disponibilizados ao Negócios pelo Ministério das Finanças, revelam que, no total, serão abrangidos 13.878 prédios urbanos, os quais receberão uma fatura mais elevada quando, em abril, receberem a notificação da Autoridade Tributária e Aduaneira para efetuarem o pagamento do imposto relativo ao ano de 2020.



