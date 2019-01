Fonte do SBSI disse à agência Lusa que estão a decorrer auditorias e que os sindicatos envolvidos estão a trabalhar para que a fusão seja feita no próximo ano.



Os três sindicatos de bancários e os dois dos seguros que integram a Febase (Federação sindical do setor financeiro) referendaram no final de novembro a possibilidade de fusão num único sindicato nacional.



A fusão foi aprovada, exceto pelo sindicato dos bancários do Norte, que fica de fora deste processo.



O processo de fusão é independente das eleições sindicais, mas a sua concretização depende da vontade das próximas direções dos quatro sindicatos integrantes.



O Sindicato dos Bancários do Centro e o do Sul, dirigidos por socialistas, têm eleições em abril.

