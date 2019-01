Ainda assim, a associação de defesa do consumidor recebeu menos queixas em 2018: 376 mil em comparação com as 405 mil registadas em 2017. As quedas foram transversais a todas as categorias de serviços.



Em segundo lugar surge a compra e venda (25.345 reclamações), onde se destaca a desresponsabilização dos comerciantes na hora de accionar as garantias dos produtos, invocando muitas vezes mau uso por parte do consumidor. Na categoria de serviços financeiros, que surge em terceiro lugar (19.249 reclamações), as empresas com mais reclamações são a Caixa Geral de Depósitos, devido ao aumento das comissões bancárias e a redução das isenções, e a Wizink, por falta de clareza na informação prestada aos consumidores mais vulneráveis.



Os serviços de água e energia surgem em quarto lugar, com 16.981 reclamações. A merecer ainda menções "desonrosas" está a CP, não só devido aos atrasos e supressões mas também pela relação com os clientes, e os CTT, pelo incumprimento dos prazos.

As empresas de telecomunicação continuam a ser o maior alvo de reclamações dos portugueses, ainda que estas tenham caído. No ano passado, a Deco recebeu 34.956 reclamações envolvendo a Meo , a Nos , a Vodafone e a Nowo, uma redução de 17% face a 2017. Os principais motivos de queixa foram os períodos de fidelização, a faturação, as práticas comerciais desleais e as dificuldades no cancelamento dos contratos.No entanto, as situações que deixaram os clientes mais chateados foram a cobrança de um euro pelas faturas em papel, implementada em março de 2018 e proíbida mais tarde pela ANACOM , o regulador das telecomunicações, e o caso Nowo/Sport TV, já em novembro, em que os clientes da antiga Cabovisão ficaram sem os canais de desporto por suspensão do sinal.