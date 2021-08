Seguradoras gastam mais 22% com indemnizações em seguros de vida

A acompanhar o reforço dos custos com as indemnizações nos seguros de vida, houve um aumento de 4,7 pontos percentuais na sinistralidade, de acordo com dados da Associação Portuguesa de Seguradores.

As seguradoras estão a gastar mais com cuidados de saúde. Os custos das indemnizações pagas pelas seguradoras portuguesas por incapacidade ou morte nos seguros de vida, designadamente devido à covid-19, aumentaram 22% em junho face ao mesmo mês do ano passado para 211 milhões de euros, segundo noticia esta terça-feira o Jornal de Notícias.





A acompanhar o reforço dos custos com as indemnizações nos seguros de vida, houve um aumento de 4,7 pontos percentuais na sinistralidade. Os prémios emitidos totalizaram os 513 milhões de euros, de acordo com dados da Associação Portuguesa de Seguradores, citados pelo diário.Já no que diz respeito aos seguros de saúde, a sinistralidade também aumentou cinco pontos percentuais e os custos subiram 16,4% para 362 milhões de euros. Os prémios emitidos totalizaram 559 milhões de euros. Isto apesar de a Covid-19 ter levado a adiamento de tratamentos, incluindo alguns mais caros, escreve o JN.