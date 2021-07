SAD do Benfica paga cerca de 20,4 milhões em juros e reembolso de emissão de 2018

A SAD do Benfica vai desembolsar cerca de 20,4 milhões de euros na próxima sexta-feira, 16 de julho, respeitantes ao juro do cupão n.º 6 e ao reembolso final da emissão obrigacionista realizada em 2018, indica a SAD das "águias" em comunicado.







Esta emissão tinha um valor de 45 milhões de euros, mas 25,02 milhões de euros foram amortizados antecipadamente.Adicionalmente, a SAD irá pagar aproximadamente um milhão de euros a 15 de julho referentes ao juro do cupão n.º 2 da emissão lançada em julho do ano passado, que tem um montante total de 50 milhões de euros.A Benfica SAD tem em curso, desde a passada segunda-feira, uma nova emissão obrigacionista a três anos, com taxa de juro anual de 4%, num montante inicial de 35 milhões de euros, valor que ainda pode ser aumentado até à próxima terça-feira, 13 de julho.O presidente do clube e da SAD encontra-se detido para primeiro interrogatório judicial e anunciou esta sexta-feira a suspensão das suas funções.As ações da SAD caem 3,47% na sessão de hoje, para os 2,78 euros, tendo a descida na cotação sido mais acentuada após o anúncio da suspensão de funções de Luís Filipe Vieira.