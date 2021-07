SÁBADO vai revelar as marcas dos portugueses

Em parceria com a Marktest, vamos identificar as Marcas mais poderosas. Até lá, a SÁBADO vai realizar um ciclo de webinars para debater os grandes temas que estão poder detrás do valor das marcas

A SÁBADO, em parceria com a Marktest, lança a grande iniciativa Powerful Brand | Marcas de valor. Vamos identificar as marcas que se distinguem no mercado nacional: as Marcas dos Portugueses.

A sustentabilidade dos negócios mede-se pela confiança que os consumidores depositam nas marcas. E, à medida que os produtos e serviços se tornam cada vez mais indiferenciados, fatores como a reputação e a imagem apresentam-se como eixos competitivos e diferenciadores.

No atual contexto, emergem ainda novas dimensões, associadas a novas preocupações, desenvolvimentos tecnológicos e novas formas de consumo.

Vamos identificar as Marcas Mais Poderosas, que são as Marcas dos Portugueses.

No âmbito da Powerful Brand | Marcas com valor, a SÁBADO realiza um ciclo de webinars para debater os grandes temas que estão poder detrás do valor das marcas. Queremos fomentar o debate sobre temas-chave para as marcas: compromisso, sustentabilidade, inovação, retribuição de valor à sociedade, ética e propósito.

Neste primeiro webinar, a 19 de julho, que pode ser acompanhado no site da SÁBADO, vamos debater o Poder e o Valor das Marcas e partilhamos toda a informação sobre a iniciativa. Eduardo Dâmaso, Diretor da SÁBADO fala com especialistas que nos vão dar a perspetiva dos criativos e das empresas.

PROGRAMA, 19 de julho

14h00 Boas-Vindas | Eduardo Dâmaso, Diretor, SÁBADO

14h05 POWERFUL BRAND | Medir o Valor das Marcas

Bárbara Gomes, Diretora, Marktest

14h20 POWERFUL BRAND | O Poder das Marcas

Edson Athayde, CEO, FCB Lisboa

Luís Araújo, Presidente, Turismo de Portugal

Isabel Rodrigues, Diretora Geral Marketing e Desenvolvimento Digital, Grupo Cofina Media