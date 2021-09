SÁBADO revela as marcas dos portugueses. Assista aos webinars duplos

Em parceria com a Marktest, vamos identificar as Marcas mais poderosas. Até lá, a SÁBADO vai realizar um ciclo de webinars para debater os grandes temas que determinam o valor das marcas.

A SÁBADO, em parceria com a Marktest, lança a grande iniciativa Powerful Brand | Marcas de valor. Vamos identificar as marcas que se distinguem no mercado nacional: as Marcas dos Portugueses e realizar um ciclo de webinars sobre o que determina o valor das marcas.

A sustentabilidade dos negócios mede-se pela confiança que os consumidores depositam nas marcas. E, à medida que os produtos e serviços se tornam cada vez mais indiferenciados, fatores como a reputação e a imagem apresentam-se como eixos competitivos e diferenciadores.

No atual contexto, emergem ainda novas dimensões, associadas a novas preocupações, desenvolvimentos tecnológicos e novas formas de consumo. No âmbito da Powerful Brand | Marcas com valor, a SÁBADO realiza um ciclo de webinars para debater os grandes temas que determinam o valor das marcas. Queremos fomentar o debate sobre temas-chave para as marcas: compromisso, sustentabilidade, inovação, retribuição de valor à sociedade, ética e propósito.

A partir desta semana assista ao ciclo de webinars duplos, em que vamos falar com os líderes de mercado sobre os desafios das marcas.

Quais são os fatores determinantes para ganhar a confiança dos consumidores?

O compromisso é mesmo importante ou apenas mais um chavão?

Como é que as marcas assumem esse compromisso?

A ética é instrumental para ganhar a confiança dos consumidores ou tudo se resumo a preço?

O que é uma powerful brand?

Estes e outros tópicos vão estar em debate, com a moderação de Eduardo Dâmaso, Diretor da SÁBADO.

16 de setembro | 14h

Bernardo Rodo, Managing Director, OMD Portugal

Sérgio Leal, Diretor de Marketing e Comunicação, McDonald’s Portugal

17 de setembro | 14h

Sandra Alvarez Batista, Diretora-Geral, PHD Media

Inês Condeço, Diretora de Marketing, FNAC Portugal

Ricardo Torres Assunção, Diretor de Marketing, Dia Group

Assista 16 e 17 de setembro, às 14h, na SÁBADO e no Negócios online.

Mais informações em powerfulbrand.sabado.pt