Powerful Brand | Marcas com Valor: A ética não é um “chavão” para as marcas

O segundo debate do primeiro webinar do projeto Powerful Brand | Marcas com Valor contou com as participações de Sandra Alvarez Batista, diretora-geral da PHD Media Portugal, Inês Condeço, diretora de marketing da FNAC, e Ricardo Torres Assunção, diretor de marketing do Minipreço. O tema voltou a ser "Ética, relevância e compromisso. Como se ganha a confiança dos consumidores?". Recorde-se que esta é uma iniciativa desenvolvida em parceria pela Cofina Media e pela Marktest.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Sandra Alvarez Batista começou por sublinhar que, "para reforçar a confiança, o primeiro passo é que as marcas cumpram aquilo que prometem". Por outro lado, notou que não é suficiente criar a confiança e que esta tem de ser mantida, "bastando um pequeno erro para que ela seja quebrada, tendo em conta o escrutínio ao segundo que hoje em dia é feito nas redes sociais"."É preciso criar uma personalização e fazer com que as experiências sejam memoráveis", acrescentou a responsável da PHD Media Portugal. "Tudo isto acaba por ser resumido em três palavras-chave: transparência, honestidade e consistência", referiu ainda.Inês Condeço defendeu que "as relações de confiança históricas com as marcas foram abaladas com a entrada de novos players e por isso é preciso garantir que o ADN das marcas seja cumprido, mas é necessário fazer uma atualização dessa relação de confiança, muito devido à revolução digital que ocorreu".Ricardo Torres Assunção realçou que "até há bem pouco tempo, a relação entre marcas e consumidores era one way, com as marcas a venderem sonhos, mas hoje em dia é two ways e as marcas têm de ser honestas e transparentes, sabendo ouvir os consumidores e adaptando o seu discurso aos diferentes momentos vividos".A diretora de marketing da FNAC destacou a importância da ética, "que está relacionada com a reputação", lembrando que "as marcas fazem mais do que entregar um serviço". E acrescentou que "é essencial que as marcas passem para o domínio da realidade, com um marketing assente em coisas concretas com as quais as pessoas se consigam relacionar".A diretora-geral da PHD Media Portugal defendeu que a ética não é um "chavão" para as marcas, até pela pressão da própria sociedade. "Estes temas têm sido cada vez mais debatidos. Podemos, por exemplo, referir a questão do trabalho infantil, que tem estado muito em voga", referiu.De acordo com o diretor de marketing do Minipreço, "a ética é algo que tem de ser claro e transparente, ajudando a fidelizar os clientes e fazendo com que estes se revejam nas marcas".O próximo webinar será a 30 setembro e a 1 de outubro, subordinado ao tema "A Sustentabilidade passa pela marca?".