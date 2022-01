Tripulantes acusam CEO da Ryanair de desrespeito

Michael O'Leary, CEO da Ryanair escreveu no Twitter que “um uniforme de 96 libras seria um desperdício para alguém cujo trabalho é servir Pringles durante o voo”.

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) acusa o CEO da Ryanair, Michael O'Leary, de "desrespeitar todos os tripulantes da aviação" e "exige" que a companhia aérea "se retrate publicamente".







Michael O'Leary CEO Ryanair

A posição do sindicato que representa os tripulantes diz respeito a uma publicação no Twitter na página de O’Leary, entretanto apagada, onde se lia que "um uniforme de 96 libras seria um desperdício para alguém cujo trabalho é servir Pringles durante o voo." Este comentário estava ilustrado com um casaco da marca Lacoste.





Em comunicado, o SNPVAC sublinha que "jamais pode deixar passar em claro este tipo de comportamento" da Ryanair, lembrando que este tipo de comentários "não é novo" na companhia low-cost.





O sindicato aproveitou para lembrar a declaração "inaceitável e sexista" do CEO da Ryanair, que afirmou que, no caso de existirem voos intercontinentais na companhia low-cost irlandesa, os tripulantes ofereceriam "serviços extra".





"Em vez de promover e enaltecer o papel dos tripulantes, Michael O’Leary prefere o insulto barato, os comentários sexistas e o atropelo das leis laborais", lê-se ainda no comunicado que sublinha que são os tripulantes os "responsáveis por salvar vidas quando alguma coisa corre menos bem na aeronave".