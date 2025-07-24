Revolut abre sucursal em Portugal e quer passar a 3.º banco em clientes

O responsável da Revolut em Portugal explicou que com a sucursal portuguesa e o IBAN português fica facilitado o acesso a serviços como domiciliação de ordenado e débitos diretos, serviços que identifica como fundamentais para o cliente bancário português. Revolut passa também a estar inserida no sistema de pagamentos português, fazendo integração com sistemas Multibanco e MB Way.

A sucursal da Revolut em Portugal arranca esta quinta-feira, passando a disponibilizar IBAN português aos clientes, disse à Lusa o responsável da operação portuguesa, acrescentando que a Revolut quer ser o terceiro banco em clientes no prazo de três anos.



"Nós queremos estar no 'top' três nacional, é uma ambição", disse à Lusa Rúben Germano, considerando que a Revolut conseguirá chegar a terceiro maior banco em Portugal em número de clientes em três anos.

Até hoje, a Revolut operava em Portugal ao abrigo do regime de livre prestação de serviços desde a Lituânia. A partir de agora, passa a ter sucursal em Portugal, continuando esta dependente do banco da Lituânia (o Revolut Bank UAB, razão pela qual os depósitos continuam protegidos pelo fundo de garantia lituano).

Atualmente, a Revolut tem 1,8 milhões de clientes particulares em Portugal e, segundo Rúben Germano, com o IBAN (número de conta bancária) português e os novos serviços associados "o ritmo vai acelerar".

O responsável da Revolut em Portugal explicou que com a sucursal portuguesa e o IBAN português fica facilitado o acesso a serviços como domiciliação de ordenado e débitos diretos (atualmente há empresas que não permitem estes serviços em contas com IBAN estrangeiro), serviços que identifica como fundamentais para o cliente bancário português.

Com estas alterações, a Revolut passa a estar inserida no sistema de pagamentos português, fazendo integração com sistemas Multibanco e MB Way.

"Isto é importantíssimo, com o IBAN português vamos conseguir estar em mais momentos do dia a dia do cliente, ser a conta principal do cliente", disse, considerando que até agora, sem esses produtos financeiros, a Revolut não conseguia ser.

A Revolut irá ainda lançar uma conta de depósitos com juros diários.

Contudo, para já, o processo de migração dos clientes existentes para a sucursal portuguesa será gradual ao longo das próximas semanas e algumas funcionalidades (como Multibanco) só estarão disponíveis depois de a migração estar concluída, disse a Revolut.

Questionado sobre crédito à habitação, Rúben Germano afirmou que não há previsões para a Revolut fazer esses empréstimos em Portugal. O grupo apenas está a conceder esse crédito na Irlanda e na Lituânia, avaliando como o mercado se comporta antes de decidir se expande para outros países.

"Neste momento ainda estamos a aprender com o produto. Não temos já previsto [para Portugal]. Mas sabemos que é um produto importantíssimo no mercado português. Acho que quando tivermos todos os produtos que vamos lançar neste mês e meio, é só esse [crédito à habitação] que nos falta", afirmou.

Sobre empresas, a Revolut ainda não trabalha com esse segmento de clientes em Portugal.

A Revolut não divulga volume de negócios e resultado líquido da operação em Portugal, nem o investimento feito em Portugal.

O grupo Revolut teve lucros de 934 milhões de euros em 2024, mais do dobro face aos 395 milhões de euros de 2023.

O banco, que se autodefine como 'superapp financeira', tem mais de 55 milhões de clientes e mais de 10 mil trabalhadores em todo o mundo.

Em Portugal, a Revolut tem 1.300 trabalhadores.