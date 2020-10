Revolut está a contratar oito engenheiros e 50 outros cargos em Portugal

A Revolut está à procura de oito engenheiros em Portugal para participarem num projeto global. Paralelamente, tem abertas 50 vagas para 10 outras funções.

A fintech britânica tem seis posições abertas para a contratação de engenheiros de back-end, em Portugal e duas posições abertas para engenheiros de front-end. Além disto, a Revolut está também a contratar cerca de 50 pessoas para 10 funções, como Global Operations Manager, mas também Suporte, Analistas de Dados, Analistas de Crime Financeiro, entre outros.

No que toca à engenharia, a Revolut requer a criação de APIs móveis e a arquitetura de projetos em gestão de risco, deteção de fraude e processamento de pagamentos. A equipa responsável pela vaga de contratações tem alguns dos projetos mais inovadores na organização, que incluem a aceitação de pagamentos por cartão, quer em lojas online através de plugins e widgets, ou lojas físicas, com o desenvolvimento de um terminal de pagamentos próprio, que permitirá aos retalhistas substituir os atuais terminais de pagamento automático, em Portugal, muitas vezes limitados aos pagamentos com cartões de bancos nacionais - pertencentes ao esquema doméstico de Multibanco.

Os candidatos à função de Engenheiro de back-end senior devem ser fluentes em Java (obrigatório) ou Kotlin (preferencial), ter no mínimo cinco anos de experiência em desenvolvimento de back-end, Licenciatura (ou superior) em Engenharia, Ciência, Física, Matemática, Ciências Computacionais, ou similares. Já na posição de front-end, a tecnologia requerida é ReactJS.

A contratação destes profissionais não implicará uma afetação ao escritório da fintech, em Matosinhos, podendo ser feita de forma integralmente remota, reportando às equipas da sede, em Londres.