O liderança do NOW estendeu-se por todo o primetime, faixa que concentra a maior fatia de investimento publicitário.

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O Repórter Sábado voltou a liderar audiências no horário nobre de fim de semana. O programa emitido entre as 21:39 e as 22:05 deste sábado à noite alcançou 4,7% de share, com uma média de 199 700 espectadores por minuto. Este resultado é superior à soma da audiência de SIC notícias e CNN no mesmo horário. Os dois canais não foram além de 3% de share (126 mil pessoas) e 1,7% (71 900 espectadores), respetivamente.



Repórter Sábado lídera horário nobre com mais audiência que SIC e CNN juntas

O liderança do NOW estendeu-se por todo o primetime, faixa que concentra a maior fatia de investimento publicitário.

Entre as 20 e as 24h, registou uma média de 3% de share que equivale a 117 100 pessoas, à frente dos 2,5% de share obtidos pela CNN, com cerca de 97 mil pessoas e dos 2% alcançados pela SIC notícias, referentes a uma média de 76 mil espectadores.

O NOW é o projeto televisivo da Sábado, Negócios, Record e Máxima e é emitido na posição 9 de todos os operadores de cabo.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK, empresa responsável pela medição de audiências.