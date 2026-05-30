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Mário Ferreira suspende operação do maior dos seus 40 navios por razões de segurança

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SÁBADO 22:31
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O Vasco da Gama, que opera com mais de mil passageiros e 550 tripulantes, tinha na passada terça-feira saído da manutenção em direção à Alemanha, mas “uns alarmes de aquecimento em dois motores” determinaram o seu regresso ao estaleiro em França. “Safety first”, decidiu o empresário.

Com uma tonelagem bruta de 55.451 toneladas, 219 metros de comprimento, 30,8 metros de boca e 40 metros de altura, o navio Vasco da Gama tem 14 pisos, nove dos quais de passageiros, estando equipado com vários restaurantes, uma sala para espetáculos em dois níveis, um casino, duas piscinas, um ginásio, cinema e vários outros salões, cafés e bares.

Aspeto do navio Vasco da Gama
Aspeto do navio Vasco da Gama DIREITOS RESERVADOS

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