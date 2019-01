A informação dada pelo presidente da Caixa à presidente da Comissão de Orçamento e Finanças foi hoje divulgada aos deputados no início da reunião daquela comissão por Teresa Leal Coelho.



Teresa Leal Coelho já confirmou isso mesmo aos jornalistas, explicando que foi dito pelo presidente da CGD e corroborado pelo governador do Banco de Portugal é que a versão que agora é pública é muito diferente daquela que está na posse da Caixa e da PGR.



Segundo Teresa Leal Coelho, o documento que foi divulgado por Joana Amaral Dias "contém matéria, informação, que não consta do relatório final" por não ter sido confirmada.



"A versão remetida à CGD é de Junho de 2018 e não esta, de dezembro de 2017", esclareceu Teresa Leal Coelho, garantindo que "agora mais do que nunca" a Comissão de Orçamento e Finanças vai insistir no acesso ao relatório definitivo.



De resto, esta manhã, Leal Coelho já falou com a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, insistindo na ideia de aceder ao documento com as conclusões finais e apontando o "alarme público" criado por informação que não será verdadeira e está a ser divulgada.



A presidente da COFMA diz que vai bater-se pela "clarificação da informação que está na praça pública sobre empresas e indivíduos que eventualmente foi expurgada do relatório por não se confirmar".



"Temos de apurar os factos e identificar a origem desta fuga de informação", defendeu a deputada do PSD, admitindo que "pode haver sanção" a quem esteve na origem da divulgação deste relatório preliminar, "depende da entidade que o fez".



"Um documento desta natureza não pode ser divulgado na praça pública tendo sido negado à Comissão de Orçamento e Finanças e ainda por cima numa versão que não é verdadeira", insistiu Leal Coelho.



Isto porque o relatório entregue pela CGD à PGR conterá informações muito diferentes daquelas que foram divulgadas com base no documento distribuído por Joana Amaral Dias.



Face a isto, os deputados ouvidos pela SÁBADO consideram ainda mais urgente que o relatório final da auditoria seja entregue ao Parlamento.



O pedido já foi feito à PGR, mas o Parlamento ainda não teve resposta da instituição liderada por Lucília Gago.



Amanhã, está marcado pelo CDS um debate de atualidade no Parlamento sobre a auditoria à CGD.