As vendas de automóveis totalmente elétricos em Portugal dispararam no ano passado. De tal forma que o parque de veículos elétricos no país mais do que duplicou face ao final de 2017, revelam os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), a que o Jornal de Negócios teve acesso.



No final de 2017, a ACAP contabilizava 3698 automóveis ligeiros de passageiros elétricos em Portugal. Passados 12 meses, esse número subiu para 7771. E os dados da ACAP não contabilizam as vendas da Tesla, pelo que o total de veículos elétricos nas estradas nacionais será mesmo superior.



