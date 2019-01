Recibos verdes: como criar a conta na Segurança Social Direta

Segurança Social Foto: D.R.

Depois clique em "Efetuar Registo".





Efetuar Registo Foto: D.R.

O passo seguinte é preencher o campo do Número de Identificação da Segurança Social que deve estar no verso do seu Cartão de Cidadão. Depois de indicar o seu número, deve pressionar o botão "Prosseguir".





Efetuar Registo II Foto: D.R.

Deve depois preencher os seus dados pessoais conforme são requisitados nas páginas seguintes. O vídeo abaixo explica o processo.











Depois de todos os passos cumpridos e de ter já recebido o seu código de segurança e definido palavras-passe, deverá proceder ao registo da sua declaração. Depois de acesso à Segurança Social Direta já poderá proceder ao registo da sua declaração.



Para iniciar esse processo deve tocar no botão onde se pode ler "Registar Declaração".

Registar declaração Foto: D.R.

Deve depois proceder à declaração dos seus rendimentos trimestrais do último trimestre de 2018. E não se esqueça de o fazer até 31 de janeiro, para escapar à multa.