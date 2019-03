Há mais três mil trabalhadores independentes que, estando isentos, optaram por contribuir. A Segurança Social apurou descontos de 300 mil pessoas.

Mais de 8 mil trabalhadores dependentes que também passam recibos verdes perderam a isenção para a Segurança Social, de acordo com um balanço do Governo que será discutido esta tarde na Concertação Social.



As regras que entraram em vigor no início do ano acabam parcialmente com as isenções para os trabalhadores por conta de outrem que também são prestadores de serviços.



