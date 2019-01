Trabalhadores independentes devem entregar à Segurança Social, até 31 de janeiro, a declaração trimestral presente no novo regime.

Os trabalhadores independentes arriscam multas até 500 euros caso não entreguem à Segurança Social, até 31 de janeiro, a declaração trimestral a que estão obrigados ao abrigo do novo regime dos recibos verdes. Desta obrigação estão excluídos os isentos de pagarem contribuições pelos recibos que passam, e aqueles que, tendo contabilidade organizada, optaram em novembro pelo regime anterior - o anual.



Desde 1 de janeiro que há novas regras para os trabalhadores independentes. Entre as alterações estão o fim dos escalões (com a taxa contributiva fixada em 21,4%) e a obrigatoriedade de entrega, na Segurança Social Direta, das declarações dos rendimentos obtidos nos três meses anteriores. Caso não as submeta, a Segurança Social emite um documento oficioso de cobrança no valor de 20 euros (a contribuição mínima).



