Quer que a sua empresa se torne relevante? Adicione-lhe propósito

No seu novo livro, Rita Sambado fala de como as empresas podem ganhar ao ligarem-se às pessoas. Para isso, basta que tenham Propósito.

É o passo que todas as empresas querem dar, mas que poucas conseguem. Como se transforma uma marca em algo maior? Para Rita Sambado, gestora e marketeer, a resposta é simples e escreve-se com letra maúscula: com Propósito. No seu novo livro, "Marcas de Propósito", a autora define o caminho a seguir pelas empresas para que se tornem relevantes num ambiente cada vez mais competitivo.



"Vivemos uma era da economia onde já não chega entregar produtos baratos, acessíveis ou descartáveis. Os jovens não aceitam isto como promessa de emprego, os fornecedores não se motivam a trabalhar assim, a sociedade não se interessa. É preciso acrescentar algo, é preciso significar", conta Rita Sambado em entrevista à SÁBADO.



De onde surgiu a ideia para escrever este livro?



Este livro é uma parte da minha história de vida. Sendo absolutamente sincera e autêntica, preciso de partilhar que este livro era para mim, na sua ideia inicial, um testemunho. Uma mensagem viva que eu sentia que merecia ser passada, e quem sabe até, o encerrar de um ciclo.



Ao longo do trajecto e à medida que avançava na escrita, novos conceitos me desafiavam e novas ideias de tornar ainda mais vivo este processo se cruzavam no meu caminho. No decorrer do mesmo, tive a oportunidade de ajudar algumas empresas neste alinhamento, e assim testemunhar o quão viva, relevante e essencial está toda esta temática.



Hoje não sei se este é o encerramento de um ciclo, ou o início de um novo. Um ciclo em que as pessoas e as empresas se tornam mais autênticas, espontâneas e essenciais. Um ciclo onde aceitamos que novas competências como a intuição e a coragem, se sentem à mesa da objectividade. Um ciclo onde olhamos cada desafio como uma oportunidade para nos elevarmos; e cada pessoa como uma fonte de talento.



Porque é que as marcas têm de ter propósito? E porque utiliza letra maiúscula quando fala deste assunto?



Para mim um Propósito é um desígnio maior, uma razão de existência superior para essa marca. Não tenho como fazê-lo com letra pequena.



O que é que os consumidores exigem de uma marca hoje em dia?



É preciso que as marcas se tornem verdadeiramente relevantes. Temos que inovar mais, que ser mais intuitivos, que experienciar, que dar espaço para o aparecimento de projectos com maior significado e maior contributo. O desafio é que nos tornemos relevantes no conjunto.



O tecido empresarial português cumpre os requisitos que define no seu livro ou não?



Não lhe chamaria requisitos, mas talvez ambições. A resposta é, infelizmente, não. Vejo muitas empresas a acordarem para esta necessidade, mas na sua maioria, as empresas estão ainda muito preocupadas a olhar para fora, delineando as suas estratégias em função da concorrência, de experiências passadas, ou tendências de futuro.



Com isto, apostam pouco no resgate das suas qualidades essenciais e no contributo a partir daquela que é a sua essência. Tornam-se entidades mais frias, mais separadas do todo, mais isoladas até da dinâmica que estamos a viver na economia. Mais desligadas também das suas pessoas. É preciso devolver ao tecido empresarial a confiança de que em cada empresa existe um potencial único, original e autêntico que tem de ser explorado.



Mas há casos de sucesso em Portugal?



Temos uma série de empresas já a movimentarem-se nesta consciência, mas por uma questão de maior conhecimento de causa, o exemplo que menciono e ao qual dediquei um espaço no livro é a Fidelidade. A Fidelidade conseguiu orientar toda a sua actuação para um propósito maior, o de que a vida não páre.



É um statement, e sobretudo uma forma de estar a que ninguém consegue ficar indiferente. É este o desejo que a tem movido e ao abrigo do qual tem feito uma incrível evolução, reinventado processos e produtos para melhor responder ao seu desígnio. É um processo em constante melhoria, construído com a simpatia e adesão de todos, em que a confiança no papel que desempenham no mercado e na vida das pessoas se transformou no motor da sua própria evolução.



Neste livro, seguiu uma abordagem de proximidade com o leitor, em que até parece que está a conversar com ele ao longo das páginas. Porquê?



Considero que este assunto é sério demais para ser colocado numa conversa mais generalista ou impessoal. Preciso de estar próxima das pessoas para me darem a sua atenção, para podermos ter aqui um espaço de reflexão, para quase que nos sentarmos à mesma mesa. Preciso deste espaço de proximidade e confiança para melhor passar esta mensagem.



O que espera que os empresários retirem deste livro?



A importância de nos orientarmos todos e cada uma das empresas por um propósito maior. Que isso só pode acontecer numa cultura onde a autenticidade a originalidade são privilegiadas. Espero com este livro poder sensibilizar empresas e empresários a terem vontade de dar um passo no caminho de uma maior significância. Acho que é disso que o mundo precisa e cada um de nós também.