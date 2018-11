"Percebemos que, como ponto de partida, é importante continuar a falar do valor das marcas, termos orgulho para trabalhar em marketing e termos a lucidez dos desafios que enfrentamos", diz Luís Mergulhão, CEO da Omnicom.

"Percebemos que, como ponto de partida, é importante continuar a falar do valor das marcas, termos orgulho para trabalhar em marketing e termos a lucidez dos desafios que enfrentamos", diz Luís Mergulhão, CEO da Omnicom, como explicação para o apoio à conferência Futura - Boosting Digital Marketing, organizada pelo Jornal de Negócios. A ideia desde o início é que fosse uma conferência inclusiva, nacional mas com uma perspectiva internacional, até porque os grandes desafios não são apenas portugueses.



O programa é muito bom, considera Luís Mergulhão, que elogiou o trabalho da Cofina e do Jornal de negócios na organização da conferência. "Do lado das agências, temos consciência de que este tipo de iniciativas é fulcral" e tem havido uma preocupação de fazer chegar insights no sentido de abrir a conferência.



"Tenho muito gosto e orgulho e aplaudo porque finalmente há um grupo de media que, depois de muito anos de crise, continua a dizer que a vida continua", referiu Luís Mergulhão. Considera que esta conferência vai mostrar o valor das marcas, a importância do marketing digital e os desafios que nos esperam.