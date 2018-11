João Epifânio: O Digital exige às marcas diálogo, autenticidade e transparência

Quais foram as principais transformações digitais no marketing e quais são as principais tendências no marketing digital?

As principais transformações digitais no marketing são consequência das radicais transformações dos hábitos de consumo de media das pessoas. Ou seja, o marketing teve a necessidade de evoluir para conseguir comunicar, de forma relevante, num panorama de media digital que é cada vez mais fragmentado, mais partilhado, em múltiplos devices e em tempo real, onde o span of attention se reduz exponencialmente depois dos primeiros 10 segundos.

Neste contexto, emergem novas tendências que passam pela caracterização do "customer journey" para entrega de uma melhor experiência de cliente, a personalização e a omnicanalidade de base multiplataforma, a par de soluções de Inteligência Artificial suportadas por superiores capacidades de processamento.



Neste âmbito, as marcas enfrentam o desafio de serem capazes de, através da tecnologia e digitalização, promoverem melhores experiências, humanizando o relacionamento com os consumidores de forma mais profunda e imersiva e com storytellings mais envolventes e interativos.

Qual foi o impacto da transformação digital nas funções de um Chief Marketing Officer / director de marketing?

Um CMO tem de evoluir de "líder de uma banda" para "maestro de uma orquestra", pois a diversidade de instrumentos e competências que o digital impõe (big data, AI, social media, mobile marketing,...), por um lado, aumenta as ferramentas disponíveis para impactar o consumidor e, por outro, coloca o desafio da articulação de todas as disciplinas do marketing tradicional, com as novas disciplinas do marketing digital.

"O marketing teve a necessidade de evoluir para conseguir comunicar de forma relevante."



É claro que toda esta dinâmica obriga também a repensar as organizações como um todo, não só a nível de novos skills que permitam desenvolver a capacidade de antecipar comportamentos, mas também a nível do estudo e análise da evolução dos hábitos de consumo, não sendo por isso estranho, em ambientes empresariais associados à inovação e empreendedorismo, a existência de equipas multidisciplinares, onde data scientists trabalham lado a lado com profissionais da área das ciências sociais.



Quais são as regras de ouro no marketing digital?

O digital não veio alterar os princípios fundamentais do marketing, embora o "social by design & mobile by default" sejam dois novos imperativos, uma vez que os consumidores estão cada vez mais always on, connected nos seus smartphones e vivem cada vez mais em diálogos digitais com as suas comunidades, exigindo das marcas não só essa mesma capacidade de diálogo, mas também uma autenticidade e transparência em toda a sua atuação.





