O número 77 da Rua Nova do Almada, em Lisboa, acolheu em 1785 a primeira residência da Casa Batalha, a única marca de bijuteria portuguesa até meados do século XX. Duzentos anos depois, esta iria ficar reduzida a cinzas depois da passagem do incêndio do Chiado. Mas nem por isso a marca deixou de existir.Já a Garland, empresa de navegação e logística fundada em 1776, passou um período conturbado com o Estado Novo. "Na ditadura o negócio este muito parado por causa das políticas proteccionistas", aponta àBruce Dawson, chairman da empresa. "Tivemos de começar uma nova atividade e fizemos transportes de mobilias durante dois ou três anos porque estava toda a gente a fugir de Portugal."A Casa Batalha e a Garland são duas das cerca de 200 empresas centenárias ainda operar em Portugal. Segundo um estudo da Informa D&B, estas geram mais de 13.500 empregos e um volume de negócio de quase três milhões de euros, um valor muito acima das empresas mais novas. O segredo está na sobrevivência.

