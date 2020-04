Há mais de dez mil empresas para as quais a paralisação económica imposta pela resposta à Covid-19 vai ser fatal – antes desta crise já eram, afinal, zombies. As empresas zombie são definidas pelo economista Fernando Alexandre como negócios com mais de dez anos cujos resultados operacionais não chegam para pagar os juros da dívida num horizonte de três anos. O investigador da Universidade do Minho tem seguido estas empresas – num projecto com outros académicos da mesma faculdade – desde o programa da troika.

"Já não são muitas, mas não devem aguentar este choque", diz. Este "não são muitas" é uma alusão a um passado recente em que estas empresas chegaram a representar 10% do total das empresas no país. Agora são cerca de 2,5%, depois da "limpeza" levada a cabo pela menor tolerância da banca após a última crise e pelos aumentos consecutivos no salário mínimo (a investigação da Universidade do Minho citou este último factor num trabalho recente).

A esmagadora maioria destas dez mil empresas – 9.037, para citar os números de 2018 indicados à SÁBADO pelo economista – são microempresas, que empregam menos de 10 pessoas. Mais de três mil e duzentas são pequenas lojas de comércio a retalho ou oficinas de reparação de carros. Cerca de 1.400 são restaurantes e pequenos estabelecimentos hoteleiros.



Há negócios nesta situação em todos os sectores: construção (cerca de 800), têxteis (quase 200), educação (200). Mais de 30 dos negócios nesta situação eram em 2018, data dos dados, grandes empresas.

Todo este bolo "zombie" empregava até há pouco tempo 79.265 pessoas, postos de trabalho que não deverão voltar. A machadada final nas empresas que já eram zombies antes da paralisação sísmica é das poucas coisas relativamente certas no meio da incerteza causada por uma crise sem precedente.



A banca terá de fazer escolhas duras no financiamento a milhares de negócios em crise, o que passará por "perceber quem é zombie e quem não é", diz um analista do sector, que preferiu não ser identificado.

Estes quase 80 mil trabalhadores das empresas zombie seriam uma pequena parte de um novo contingente de desempregados que está em formação – o economista Miguel Faria e Castro, num cálculo feito para o jornal digital Eco, estimou que a paragem põe em risco o lugar de 1,4 milhões de trabalhadores. Portugal terminou 2019 com cerca de 340 mil desempregados oficiais, segundo o INE.

Nesta altura a incerteza sobre a dimensão do impacto é grande, embora todas o ponto médio de várias previsões aponte para valores próximos de uma contração de 10% na economia portuguesa este ano, mais do que em toda a crise que decorreu entre 2009 e 2014.