Aumentos do salário mínimo explicam 38% da subida do salário médio

O ano começou com a notícia de aumentos para os trabalhadores das grandes cadeias de comércio em Portugal: Pingo Doce, Lidl, IKEA e Continente Modelo são exemplos de grupos que aumentaram o salário de entrada acima do salário mínimo. Em quase todos os anos os salários de entrada nestes negócios – que andam agora à volta de 750 euros, acima dos 705 euros do salário mínimo nacional – têm vindo a aumentar, fugindo do salário mínimo que subiu oito vezes seguidas (40% em termos nominais) entre 2015 e este ano.



Mas não são só os salários de entrada que sobem – também os das pessoas que ganham pouco acima do mínimo têm vindo a subir e estão no centro da negociação coletiva salarial em curso para o setor. O grande comércio não é caso isolado na demonstração do impacto da subida sem precedentes do salário mínimo em Portugal, como sugere uma tese de mestrado pioneira sobre o fenómeno, defendida este mês na Nova School of Business and Economics.



Carlos Oliveira, 22 anos, recebeu uma rara nota 20 na Nova SBE, pelo estudo sobre como o impacto do salário mínimo afetou os salários no País. O trabalho foi orientado pelo perito em Economia do Trabalho Pedro Portugal, economista do Banco de Portugal, e tem conclusões que acabam por aterrar no centro do debate político a caminho das eleições: a subida do salário mínimo explica quase a totalidade da queda da desigualdade salarial no País (quantas vezes os salários mais altos valem em relação aos mais baixos), acabou por pressionar as empresas a subir os salários acima do mínimo e beneficiou mais as mulheres.