Deco analisou quase 11 mil produtos à venda nos supermercados e concluiu serem "recorrentes" as promoções.

Os produtos de marca própria têm menos promoções nos folhetos dos supermercados do que os produtos das restantes marcas e, quando têm promoção, a redução de preço é geralmente menor, conclui um estudo da associação Deco hoje divulgado.



"Como os produtos de marca própria já têm um preço inferior ao dos restantes, é natural que o desconto seja mais baixo", lê-se no estudo da associação de defesa dos direitos dos consumidores Deco, que se baseou numa análise aos folhetos dos supermercados divulgados em 2018.



Na análise da associação aos descontos de quase 11 mil produtos à venda nos supermercados, a Deco conclui serem "recorrentes" as promoções e que certas marcas estão em promoção nos folhetos com "bastante frequência", umas semanas com uns produtos e outras com outros.



"Um consumidor que seja fiel a uma cadeia de supermercados ou à marca só terá de esperar uma ou duas semanas para encontrar o artigo desejado em promoção", conclui a associação.