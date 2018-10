Produção automóvel em Portugal cresceu de 87,3% nos primeiros nove meses deste ano, para 219.792 unidade segundo a Associação Automóvel de Portugal.

A produção automóvel em Portugal apresentou um crescimento de 87,3% nos primeiros nove meses deste ano, para 219.792 unidades, na comparação com idêntico período do ano passado, indicou hoje a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).



Este número confirma "a importância que as exportações representam para o sector automóvel já que 97,1% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo", saliente a ACAP em comunicado.



Até Setembro, as exportações cresceram 111% em termos homólogos, o que dá nota também da "contribuição significativa" para a balança comercial portuguesa.



Por sua vez, no mês de Setembro, foram produzidos em Portugal 30.248 viaturas automóveis ligeiros e pesados, mais 101,5% face a igual mês do ano anterior.



"No mês de Setembro voltou a verificar-se um forte incremento da produção, bastante acima da média anual, recuperando-se, assim, a quebra observada no mês anterior", lê-se ainda no comunicado.



Por tipo de veículos, o crescimento mais elevado observou-se nos automóveis ligeiros de passageiros (mais 122,1% para 23.297 unidades), seguidos dos veículos comerciais ligeiros (mais 68,3% para 6.547 unidades).



Já a produção de veículos pesados teve uma forte queda, tal como já havia sucedido em meses anteriores, ao apresentar uma quebra de 36,7% para 404 unidades.



No acumulado, até Setembro, os ligeiros de passageiros produzidos aumentaram 118%, para 175.554 unidades, os comerciais ligeiros subiram 28,1%, para 40.416 unidades e os veículos pesados caíram 27%, para 3.822 unidades.



A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional -- com 90,2% -- com a Alemanha (21,4%), França (14,6%), Itália (11,9%) e Espanha (10,1%) no topo do 'ranking'.



Em termos de grandes regiões, o mercado asiático, liderado pela China (3,5%), mantém o segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados em Portugal.