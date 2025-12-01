Sábado – Pense por si

Regulador polaco multa cadeia da Jerónimo Martins em 25 milhões de euros

Jornal de Negócios 14:10
Em causa está uma campanha com vouchers de desconto que decorreu no ano passado. O gabinete de defesa dos consumidores polaco considera que a empresa detida pela Jerónimo Martins "enganou os clientes".

O regulador polaco UOKiK, responsável pela proteção dos direitos dos consumidores, multou esta segunda-feira a Biedronka, a maior cadeia de supermercados do país, em 104,7 milhões de zlotys (24,7 milhões de euros) devido a uma campanha de descontos que considerou enganadora.

Esta decisão, que tem como alvo o negócio polaco da Jerónimo Martins, não é vinculativa e pode ser objeto de recurso.

Num comunicado publicado na sua página oficial, o UOKiK  diz mesmo que a campanha promocional do Biedronka " enganou os clientes" ao recorrer a uma "promessa simples" de "reembolso de 100% em vouchers". Os consumidores, conta, foram surpreendidos "ao descobrir as regras e limitações após a compra".

O regulador explica que os clientes foram incentivados a comprar produtos específicos para os quais receberiam um reembolso de 100% através de um voucher. "No entanto, descobriu-se que os termos para resgatar o voucher eram mais complicados do que o anunciado na rádio, na aplicação de telemóvel, na página do Facebook da Biedronka ou nas lojas da rede. Os consumidores não podiam usá-lo em compras subsequentes, como sugeria o slogan publicitário", pode ler-se no comunicado. 

Na prática, explica o UOKiK, a compra de um produto dava direito a um voucher de desconto noutro produto específico, sem qualquer relação ao primeiro. "A compra de chocolate dava direito a um voucher para cosméticos e a compra de carne dava direito a um voucher para bebidas ou doces. Para resgatar um voucher, os clientes precisavam fazer outras compras de uma categoria especificada pelo retalhista e gastar um valor determinado", exemplifica.

Assim, o regulador concluiu que a empresa "violou deliberadamente os interesses coletivos dos consumidores".

O anúncio da multa parece não ter afetado a negociação da Jerónimo Martins na bolsa de Lisboa: a retalhista segue a valorizar 0,78% para 20,60 euros por ação.

