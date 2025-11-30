TAP concluiu atualização do software dos A320 sem disrupção da operação

A transportadora salientou o "feito extraordinário" conseguido graças às "suas equipas da Manutenção & Engenharia".
A TAP concluiu a atualização do 'software' de controlo de voo dos seus aviões A320, após problemas detetados pela Airbus, num total de 41 aeronaves impactadas, sem disrupção da operação, anunciou este domingo a companhia aérea.
A TAP conclui atualização do software dos A320DR
"A TAP já concluiu a atualização de toda a sua frota impactada, num total de 41 aeronaves", avançou a companhia aérea em comunicado, salientando que o processo decorreu "sem disrupção da operação e mantendo sempre a segurança de passageiros e tripulações".
A transportadora, que informou no sábado estar em curso a atualização do 'software' de controlo de voo dos seus aviões A320, salientou o "feito extraordinário só conseguido graças à proatividade, coordenação e dedicação ímpares" das suas equipas da Manutenção & Engenharia e do Centro de Controlo Operacional.
A Airbus anunciou na sexta-feira a recolha de aproximadamente 6.000 aviões A320 para a substituição urgente do 'software' de controlo de voo, devido a problemas causados pela exposição à radiação solar.
Em comunicado, a fabricante aeronáutica informou ter solicitado a todas as companhias aéreas clientes que utilizam este 'software' para suspenderem "imediatamente os seus voos", após a análise de um incidente técnico ocorrido em 30 de outubro num voo da JetBlue entre Cancún, no México, e Newark, perto de Nova Iorque, quando uma aeronave teve de realizar uma aterragem de emergência em Tampa, na Florida.
A análise do incidente "revelou que a intensa radiação solar pode corromper dados essenciais para o funcionamento dos controlos de voo".
Para a maioria das aeronaves, a atualização do 'software' da versão anterior tinha a duração prevista de "algumas horas". Mas, para cerca de 1.000 aeronaves, implica a troca do 'hardware' do computador, "o que levará semanas", revelou à agência France-Presse (AFP) fonte ligada ao processo.
O Airbus A320, que entrou ao serviço em 1988, é a aeronave mais vendida no mundo. Em setembro, a Airbus destronou o Boeing 737, da fabricante norte-americana Boeing, cuja primeira unidade foi entregue em 1968.
No final de setembro, a Airbus tinha entregado 12.257 aviões A320 (incluindo versões de classe executiva), em comparação com 12.254 Boeing 737.
TAP concluiu atualização do software dos A320 sem disrupção da operação
Infelizmente existe um risco real de que não apenas a Democracia, o Estado de Direito e os direitos humanos poderão vir a desaparecer da face da Terra, como também que o mesmo aconteça com a Vida Humana.