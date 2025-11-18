Governadora da Reserva Federal dos EUA rejeita acusações de governo Trump

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Os advogados da governadora da Reserva Federal (Fed) norte-americana Lisa Cook contestaram, em carta enviada à procuradora-geral Pam Bondi, as acusações do governo de Donald Trump de que teria cometido fraude hipotecária.



Lisa Cook, governadora da Reserva Federal dos EUA AP

Trump usou a acusação de fraude, apresentada pelo diretor da Agência Federal de Financiamento Imobiliário (FHFA) Bill Pulte, como fundamento para tentar afastar Cook, na primeira vez nos 112 anos de história do banco central em que um Presidente tentou remover um membro do Conselho de Governadores da Fed.

A carta é a primeira resposta de Cook a uma queixa-crime feita em agosto por Pulte, que também fez acusações de fraude hipotecária contra democratas como a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, o senador Adam Schiff e o congressista Eric Swalwell.

A tentativa de demissão ocorreu numa altura em que Trump tem atacado repetidamente a Fed por não reduzir a sua taxa de juro principal com a velocidade que pretende.

Se Cook for demitida, o Presidente terá a oportunidade de nomear um quarto membro para o conselho de sete membros da Fed, garantindo a maioria.

Cook interpôs uma ação judicial para se manter o cargo, e o Supremo Tribunal decidiu no mês passado que poderia permanecer na posição enquanto o caso é julgado.

A justiça norte-americana rejeitou em setembro um pedido do governo Trump para destituir Cook da Fed. Os juízes do Tribunal de Recurso do Distrito de Columbia rejeitaram o pedido de emergência do Governo para reverter a decisão da instância inferior.

O Supremo Tribunal afirmou que ouvirá os argumentos do caso em janeiro.

Na carta enviada hoje, o advogado de Cook, Abbe Lowell, escreveu que a acusação se baseia em grande parte numa "referência isolada" num documento de hipoteca de 2021, que era "claramente inócua à luz das várias outras divulgações verdadeiras e mais específicas" sobre as casas que comprou.

Trump quis demitir Cook em 25 de agosto, acusando-a de fraude com créditos imobiliários porque indicava duas propriedades como "residências primárias" em julho de 2021, antes de integrar o Conselho de Governadores.

Tal indicação pode levar a uma taxa de juro do empréstimo mais baixa e a pagamentos menores do que se tivesse declarado uma das casas como sendo para alugar ou segunda residência.

Cook negou as acusações e não enfrenta qualquer acusação criminal.