Preços dos combustíveis voltam a subir na próxima semana. Gasolina em máximos de dois anos

Atestar o depósito de um veículo com motor a combustão vai voltar a ficar mais caro a partir da próxima semana, nos postos de combustível em Portugal, com os preços do gasóleo e da gasolina a terem margem para uma subida em torno de 1 cêntimo.







Combustíveis gasóleo gasolina

Os cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Mas o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Portugal combustíveis gasolina gasóleo

Na próxima segunda-feira, dia 19 de abril, o preço da gasolina simples 95 deverá sofrer uma subida ligeiramente acima de 1 cêntimo para os 1,588 euros por litro, o que representa o preço mais elevado desde meados de maio de 2019.A confirmar-se, será também a terceira semana consecutiva em que o preço deste ativo fica mais caro para o bolso dos portugueses.Neste ano, a gasolina ficou 13% mais cara - em termos percentuais - o que equivale a um aumento de 18 cêntimos, em termos absolutos.O preço do gasóleo simples deverá seguir a mesma tendência (subida de 1 cêntimo), com o preço a fixar-se nos 1,369 cêntimos por litro.Em 2021, o preço do gasóleo subiu mais de 10 cêntimos ou 8%, de acordo com os cálculos do Negócios.