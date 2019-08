Os contribuintes portugueses passaram 3,7 milhões de euros de cheques sem cobertura ao Estado no primeiro semestre deste ano.O valor dos cheques carecas para pagar impostos, taxas ou multas até estava a descer: em igual período do ano passado foi de 1,2 milhões de euros. Mas entre janeiro e junho de 2019, esse valor mais do que triplicou: a maior fatia (cerca de 3 milhões de euros) foi usada para pagar impostos indiretos (do IVA ao IMT ou IUC), 437 mil euros para impostos diretos (IRS ou IRC) e, ainda, 198 mil euros para taxas e multas.No entanto, a conta provisória do Estado do primeiro semestre, citada esta sexta-feira, 16, pelo Jornal de Notícias, também indica que o Estado aumentou em 22% (para os 533,6 milhões de euros) a cobrança de dívidas em execução fiscal no primeiro semestre, quando comparado com período homólogo de 2018. Este é o valor mais elevado de sempre em cobranças coercivas num primeiro semestre.E a maior fatia refere-se aos impostos indiretos (256,8 milhões de euros e uma subida de 30% relativamente a ano anterior, escreve o Jornal de Notícias). Seguem-se os impostos indiretos (135 milhões de euros e au aumento de 11%) e as taxas e multas (112,7 milhões, um crescimento de 27% face ao primeiro semestre de 2018).