Combustíveis regressam às subidas mas aumentos serão ligeiros

Depois de quatro semanas seguidas sem aumentos, os preços dos combustíveis deverão voltar a ficar mais caros em Portugal a partir da próxima semana.

Contudo, de acordo com os cálculos do Negócios, os aumentos previstos são ligeiros, abaixo de 1 cêntimo por litro na gasolina e também no gasóleo, sendo que neste último caso os preços até podem ficar estáveis.

