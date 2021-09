Preço do novo iPhone 13 arranca nos €829 no mercado português

A loja da Apple para Portugal já foi atualizada, disponibilizando tanto os modelos da linha 13 como os novos smartphones da linha Pro, a mais dispendiosa.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Apple Portugal iPhone pro 13 preços

Os preços para Portugal estão vários furos acima dos valores anunciados pela tecnológica para o mercado norte-americano.Por cá, o iPhone 13 mini, o mais barato deste leque de novidades, arrancará nos 829 euros, para um smartphone com 5,4 polegadas e com 128 GB de capacidade. Com a capacidade máxima - de 512 GB neste modelo - o valor chega aos 1.179 euros.Já no iPhone 13, que disponibiliza um ecrã de 6,1 polegadas, os preços arrancam nos 929 euros (para a configuração com 128 GB). Nos 256 GB de capacidade o preço eleva-se para 1.049 euros e, para os 512 GB, sobe para 1.279 euros.Passando à linha Pro, de todas a mais dispendiosa e onde é possível encontrar funcionalidades mais avançadas no que toca à câmara, por exemplo, o modelo 13 Pro, com 6,1 polegadas, arranca nos 1.179 euros. Pela primeira vez, haverá uma versão com 1 TB de capacidade, que custa 1.759 euros. Neste valor o IVA e as outras taxas, conforme é possível ler no site, pesam 344 euros.No caso do Pro Max, um equipamento com 6,7 polegadas, os preços arrancam nos 1.279 euros. Olhando novamente para a capacidade máxima, de 1 TB, um smartphone pode custar 1.859 euros. Aqui o IVA e as restantes taxas pesam 363 euros.