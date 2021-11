Preço do gasóleo desce na próxima semana, gasolina sobe

Isto porque os maiores produtores, incluindo Rússia e Arábia Saudita, que alinham no grupo conhecido como OPEP+ resolveram não ceder à pressão de países como os EUA e estão a manter a estratégia delineada para a adaptação da produção ao período pós-pandemia.



Ao início da tarde desta sexta-feira, o West Texas Intermediate (WTI) tomba 2,7% em Nova Iorque para 76,88 dólares por barril. Já o brent do Mar do Norte, que serve de referência a Portugal, desvaloriza 2,6%, com o barril já abaixo dos 80 dólares, mais concretamente nos 79,10 dólares.