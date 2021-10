Powerful Brand | Marcas com Valor. Como se ganha embaixadores entre os clientes?

Prosseguimos o ciclo de webinars da Powerful Brand com mais um encontro de especialistas para debater um grande tema do marketing nos nossos dias.

28 e 29 de outubro | 14h



1º painel

Samuel Godinho, CEO, Carat Portugal

Leonor Dias, Diretora de Marca e Comunicação, Vodafone

Manuel Paula, Diretor de Marketing, El Corte Inglés



2º painel

Maria Carvalho, Head of Media, Publicis Groupe

Daniel Camacho, CMO, Grupo Stellantis



Estratégias para ganhar embaixadores entre os clientes

O poder de influência dos embaixadores das marcas

As marcas embaixadoras do consumidor



Eduardo Dâmaso, diretor da SÁBADO, vai falar sobre estes temas e mais com especialistas e líderes de primeira linha.



Assista em sabado.pt.