Portugueses são os que gastam mais em roupa e calçado na UE

Portugal foi o país da União Europeia que mais gastou em roupa e calçado no ano de 2018. Dados do Eurostat indicam que portugueses foram quem mais gastou em vestuário tendo em conta o PIB de cada Estado-membro: portugueses gastaram 4,1% do PIB em roupa – o que corresponde a cerca de 788 euros por pessoa, face ao valor mais recente da Pordata.

Apesar de Portugal ser apenas 3º no ranking dos maiores compradores de roupa e calçado da UE, atrás de Estónia, Itália e Lituânia, os portugueses são aqueles que destinam uma maior fatia do seu dinheiro ao vestuário.

Portugal também está cimo da tabela em setores como a saúde – onde é terceiro, igualado com a Roménia e apenas atrás de Chipre e Bulgária – e nos transportes – onde também é terceiro, atrás de Chipre e Lituânia. Os portugueses gastam uma média de 692 euros em saúde por ano (3,6% do PIB) e cerca de 1790 euros em transportes (9,3% do PIB).

O país também se destaca como um dos que tem maior fatura na educação: Portugal é quinto neste departamento, com cada português a gastar em média 211 euros (1,1% do PIB). No mesmo setor, apenas Chipre, Grécia, Roménia e Reino Unido têm uma maior percentagem de gastos.

Os portugueses são também dos que gastam mais em restauração e hotelaria, com uma média de 1750 euros por pessoa (9,1% do PIB) que é apenas superada por Chipre, Croácia, Grécia e Malta.

Além disso, as famílias portuguesas estão também a gastar mais com alimentação, com o setor a ser o que pesa mais nas carteiras dos portugueses. Ao todo, cada português gasta 2172 euros em comida e bebida, valor bem acima da média da UE e que é apenas ultrapassado pelos de Letónia, Lituânia, Grécia, Bulgária, Roménia e Croácia.

Ao todo, Portugal está abaixo da média de todos os Estados-membros: em álcool e tabaco, onde é 17º (com uma média de gastos de 403 euros); em imobiliário, eletricidade, água e gás, onde é 14º (portugueses gastam em média 2268 euros); e em cultura e divertimento, onde Portugal é dos piores da UE, ficando em 23º (gastam menos de 750 euros por ano).

Contabilizando todos os setores de bens comuns e produtos, os portugueses estão em 4º na lista de maiores consumidores, com cada cidadão a gastar, por ano, mais de 13 mil euros em setores como a alimentação e serviços como comunicações, educação ou saúde.