CTT vão distribuir cartões Revolut

Os CTT – Correios de Portugal assinaram um contrato com a Revolut para a distribuição dos cartões da 'startup' tecnológica do setor bancário, segundo anunciou a empresa portuguesa em comunicado.





"Este novo contrato com um grande cliente como a Revolut é mais uma prova da confiança que as empresas depositam nos CTT e a adaptabilidade da oferta da empresa, apropriada a clientes altamente exigentes e que confiam nos CTT para entregar aos clientes objetos tão importantes como os seus cartões bancários, trabalhando em proximidade com esta importante 'fintech'", disse João de Sousa, administrador dos CTT.Através da empresa subsidiária CTT Expresso, a cotada liderada por João Bento, está encarregue da distribuição dos cartões Revolut ao cliente, na Península Ibérica, com uma estimativa de envio superior a 210 mil objetos.

Ricardo Macieira, Country Manager da Revolut Portugal, adiantou que a Revolut "tem o objetivo de ser o primeiro banco verdadeiramente global, mas isso não significa que descuramos a proximidade aos nossos utilizadores e localização do produto. Esperamos continuar a garantir tempos de entrega mínimos por forma a que os nossos clientes utilizem, cada vez mais, os seus cartões Revolut numa base diária e consigam assim um maior controlo da sua vida financeira".



Este contrato, firmado entre as duas empresas, prevê a utilização da oferta e-Segue, direcionada para empresas que enviam encomendas para clientes particulares.

A "fintech" britânica mais do que duplicou os seus prejuízos em 2018, num contexto de forte expansão global, mas viu as suas receitas dispararem mais de 300%. A empresa teve prejuízo de 32,8 milhões de libras, mas as receitas aumentaram 354% para 58,2 milhões de libras, no mesmo período.

A Revolut foi lançada em julho de 2015 por Nik Storonsky e Vlad Yatsenko, como uma alternativa digital aos grandes bancos. Neste momento tem nove milhões de clientes na Europa. Os seus serviços incluem o controlo de orçamentos, troca de criptomoedas e, mais recentemente, a compra e venda de ações.