Portugal recebe financiamento europeu para 12 mil habitações de arrendamento acessível

A formalização da primeira tranche, na ordem dos 450 milhões de euros, foi assinada esta quinta-feira, na residência oficial do primeiro-ministro.
Um acordo assinado esta quinta-feira entre o Governo e o Banco Europeu de Investimento (BEI) prevê uma linha de financiamento para apoiar a construção e a renovação de 12 mil habitações para arrendamento acessível, dirigidas às famílias da classe média.
Cerimónia de assinatura para financiamento europeu em PortugalMANUEL DE ALMEIDA/LUSA
A formalização da primeira tranche, na ordem dos 450 milhões de euros - de um total do financiamento da linha de crédito de 1.340 milhões de euros - foi assinada esta quinta-feira, na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa.
De acordo com o comunicado divulgado, a linha de crédito acordada entre o Governo e o BEI vai dar aos municípios um prazo mais alargado – até 2030 – para apresentarem respostas habitacionais (meta definida que, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, terminava em junho de 2026), prevendo "condições mais vantajosas, com taxas de juro mais baixas e períodos de carência mais generosos".
