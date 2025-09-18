Portugal recebe financiamento europeu para 12 mil habitações de arrendamento acessível

Sábado – Pense por si

A formalização da primeira tranche, na ordem dos 450 milhões de euros, foi assinada esta quinta-feira, na residência oficial do primeiro-ministro.

Um acordo assinado esta quinta-feira entre o Governo e o Banco Europeu de Investimento (BEI) prevê uma linha de financiamento para apoiar a construção e a renovação de 12 mil habitações para arrendamento acessível, dirigidas às famílias da classe média.

Cerimónia de assinatura para financiamento europeu em Portugal
Cerimónia de assinatura para financiamento europeu em Portugal MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

A formalização da primeira tranche, na ordem dos 450 milhões de euros - de um total do financiamento da linha de crédito de 1.340 milhões de euros - foi assinada esta quinta-feira, na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa.

De acordo com o comunicado divulgado, a linha de crédito acordada entre o Governo e o BEI vai dar aos municípios um prazo mais alargado – até 2030 – para apresentarem respostas habitacionais (meta definida que, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, terminava em junho de 2026), prevendo "condições mais vantajosas, com taxas de juro mais baixas e períodos de carência mais generosos".

Tópicos Crédito e dívida Economia negócios e finanças Portugal Lisboa Banco Europeu de Investimento
